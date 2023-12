Ingredientes Ingredientes

AVESTRUZ

4 filés de avestruz de 200g cada

Manteiga

Azeite de Oliva

MOLHO DE MIRTILO

250g de geleia de mirtilo

100ml de vinho de Porto

100g de manteiga

PURÊ DE COUVE-FLOR

1 Couve-flor

Água

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

250g de queijo minas meia cura

200g de manteiga

Modo de Preparo

Avestruz

Sele com a manteiga e o azeite de oliva o avestruz na frigideira bem quente de todos os lados até chegar no ponto de sua preferência. O ideal dessa carne é servir com o meio rosado.

Molho de mirtilo

Após fritar o avestruz, retirar da panela e deglacear ela com o vinho do Porto, juntar a manteiga e a geleia e deixar reduzir. Corrija o sal.

Purê de couve-flor

Para fazer o purê você só precisa colocar couve-flor na panela e acrescentar água para cobrir o fundo. Em fogo médio, cozinhe até murchar e ficar macio. Na sequência, coloque no liquidificador e processe até virar uma pasta. Transfira para uma panela, corrija o sal e acrescente bastante manteiga, noz-moscada e o queijo meia cura, mexa até incorporar e reserve.

Modo de apresentação e montagem

Corte em fatias o filé de avestruz e coloque no prato em formato de leque

Sirva o purê no meio e jogue o molho em cima da carne.

Para a decoração, polvilhe o purê com um pouco de noz-moscada e coloque alguns mirtilos frescos.