Carro de Brusque se envolve em acidente na SC-108, em São João Batista

Um carro com placas de Brusque se envolveu em um acidente na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em São João Batista, na noite da terça-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 21h.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um GM Captiva Sport, com placas de Brusque, conduzido por uma mulher de 46 anos, e um Fiat Uno, com placas de São João Batista, conduzido por um jovem de 21 anos.

A partir de vestígios no local e declaração da mulher, a equipe constatou que ela foi a provável causadora do acidente, pela falta de atenção ao cruzar a via.

O jovem foi levado ao Hospital de São João Batista com lesão grave. Não foram divulgadas mais informações.

