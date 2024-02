CDL de Brusque abre inscrições para cursos de treinamentos em março; saiba como participar

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) de Brusque está com inscrições abertas para os cursos da CDL Treinamentos que acontecem no mês de março.

Entre os temas, serão oferecidos cursos na área de comunicação, vendas, liderança e gestão de carreira, com o objetivo de desenvolver as habilidades e competências dos colaboradores de empresas, do comércio, prestadores de serviços, empreendedores e estudantes, em diferentes áreas.

“Este período de início do ano é excelente para que possamos nos preparar e, preparar nossos colaboradores, para a atuação ao longo de 2024. Assim, a CDL Brusque reforça o convite para que comerciantes, prestadores de serviço e gestores, bem como seus funcionários, se inscrevam nas capacitações, que com certeza trarão resultados positivos nos negócios”, comenta o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

Programação

Março inicia com o curso “Desperte a líder que existe em você”, com a consultora Mariane Compri, nos dias 11 e 12.

Voltado para mulheres, a capacitação tem o intuito de preparar, aprimorar e identificar habilidades técnicas que desenvolvam a liderança feminina. O conteúdo abrange bases de liderança, como se posicionar e compreender o papel de líder.

Já no dia 13 de março, ocorre a capacitação “Comunicação não violenta na gestão de conflitos”, ministrada pelas consultoras Suellen Pereira e Thayse Machado.

O treinamento tem objetivo apresentar técnicas de Comunicação Não Violenta (CNV), desde os fundamentos até a aplicação prática em situações cotidianas, gerando um melhor relacionamento entre equipes e com o público externo.

“Estilo com propósito: montagem de looks conforme o biotipo de cada cliente” é o tema do workshop do dia 19 de março.

A consultora Carol Souza abordará assuntos como linhas e formas, biotipo corporal e montagem de looks de acordo com cada silhueta. O curso é focado em ensinar as vendedoras do comércio a identificar e analisar o biotipo de cada cliente para realizar vendas mais assertivas.

Já no dia 22 de março é a vez do workshop “Trilhando o sucesso profissional: curso de gestão de carreira”, ministrado por Luciano Hausmann.

A capacitação foi desenvolvida para quem deseja alinhar sua carreira desenvolvendo as competências necessárias para melhorar e se adequar às mudanças do perfil profissional da atualidade.

Por fim, o consultor Thiago Casagrande ministra o curso “8 passos da Venda”, no dia 25 de março. Voltado para vendedores, a capacitação aborda todo ciclo de uma venda, desde o planejamento, passando por prospecção, abordagem, negociação, fechamento e pós-venda.

Inscrições

Interessados devem realizar as inscrições com a CDL Treinamentos, pelos telefones (47) 9 9171-0415 ou 3211-8008 ou pelo e-mail secretaria@cdlbrusque.org.br.

Todos os cursos são presenciais e acontecem na sede da CDL Brusque (rua Pedro Werner, nº 180 – 2º andar), das 19h às 22h.

Além disso, o investimento de cada capacitação varia de acordo com a carga horária do curso oferecido e conforme o conteúdo apresentado. No valor do investimento de todos os cursos está incluso certificado, material, coffee break e estacionamento.

