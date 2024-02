Pavimentação Comunitária: rua do Steffen é pavimentada através de programa de parceria em Brusque

Na sexta-feira, 23, a pavimentação da rua Olga Day de Souza e Silva, do bairro Steffen, foi entregue aos seus moradores, que ajudaram a custear as obras através do Programa de Pavimentação Comunitária.

As palavras de um dos líderes comunitários da região, Adenilson, popularmente conhecido como Pé, dá a dimensão exata da importância dessa parceria.

“Para a gente ficou muito bom, porque cada chuva era um transtorno, enxurrada, era boca de lobo entupida, era lama, era água que entrava dentro do terreno, entupindo o valete, a sarjeta. Agora tudo isso acabou. Quero agradecer de coração a todos que se empenharam”, disse.

De acordo com o prefeito de Brusque, André Vechi, o investimento da obra foi de aproximadamente R$ 30 mil.

“A rua com mais de 330 metros foi pavimentada com metade do investimento da prefeitura e o resto da comunidade. A rua será entregue com drenagem boa e com a iluminação de LED. Também foi feita o recape da rua Rodolfo Steffen, nas proximidades da escola, com sinalização e asfalto”, afirma.

O vice-prefeito Deco Batisti também se mostrou muito satisfeito com mais esta entrega tendo a comunidade como parceira da prefeitura.

O vice-prefeito Deco Batista diz que a obra foi a terceira rua entregue pelo programa em 2024. “Somando com os recapeamentos e ruas novas asfaltadas, já chegamos a quase cinco quilômetros asfaltados em menos de dois meses,” conclui.

Também presente no evento, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho, que destacou a importância de ter a comunidade como grande parceira da prefeitura.

“A gente agradece sempre a parceria e a confiança da comunidade para aderir ao Programa de Pavimentação Comunitária. Hoje é um programa vigente e roda diariamente redondo. A gente tá conseguindo a meta de entregar toda semana uma rua”, diz.

