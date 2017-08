Tivemos o predomínio do tempo seco nesta quinta-feira,10, em Brusque, o sol predominou por entre algumas nuvens e as temperaturas ficaram dentro de uma padrão típico da época pela nossa região, com mínimas na madrugada oscilando valores entre 10ºC e 14ºC. Já as máximas não tiveram uma elevação significativa, picos de 24ºC na parte da tarde.

Segundo nos informa Erikson de Oliveira, meteorologista da Epagri/Ciram, a sexta-feira deverá ter a influência da umidade vinda do mar em cidades do litoral e áreas próximas, que inclui nosso município. Desta forma, a cobertura de nuvens irá predominar com poucas aberturas. Há chance de chuva fraca em momentos do dia. Situação parecida para o sábado. Já no domingo teremos a entrada de uma frente-fria em SC (sistema de chuva), pela madrugada com precipitação no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul de nosso estado já pela manhã, nas demais regiões, chuva a partir da tarde. Oliveira chama atenção para a possível ocorrência de granizo em locais isolados e acrescenta ainda que o tempo começa a dar sinais de melhora a partir da próxima segunda-feira.

Abaixo trago os dados das temperaturas extremas registradas no dia de hoje em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,9ºC com 24,9ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

14,0ºC com 23,9ºC /Bairro Centro/Brusque

12,0ºC com 23,4ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

13,8ºC com 21,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

10,2ºC com 20,7ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos: