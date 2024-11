Cinco apostas de Brusque são premiadas na quadra da Mega-Sena

Cinco apostas de Brusque foram premiadas na quadra no sorteio da Mega-Sena realizado na noite desta sexta-feira, 1º.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2792 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio acumulou e o próximo sorteio está estimado em R$ 127 milhões.

Os números sorteados foram: 16 – 22 – 33 – 34 – 49 – 59. Na quina, 119 apostas foram premiadas com R$ 68.004,21 cada.

Na quadra, mais de 10 mil apostas ganharam o prêmio de R$ 1.079,83 para cada. Entre elas estão as cinco de Brusque.

Uma aposta de Brusque foi feita pela internet e as demais em lotéricas da cidade.

Confira em quais:

Brusque Loterias

Lotérica Azambuja

Lotérica Dom Joaquim

Próximo sorteio

O sorteio do prêmio de R$ 127 milhões acontece na próxima terça-feira, 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

