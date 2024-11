Os moradores de Brusque e região, que têm planos para atividades externas neste sábado, Dia de Finados, devem se preparar para um padrão de tempo caracterizado pela manutenção da influência marítima.

Em termos práticos, essa condição atmosférica tende a resultar em variação de nuvens, e a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia não está descartada.

Para trazer informações mais detalhadas sobre o assunto, consultamos o meteorologista Leandro Puchalski, que gentilmente nos enviou um boletim.

Confira a nota emitida pelo especialista, com esclarecimentos abrangentes, logo após a foto.

O tempo no Dia de Finados

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim antecipando para os moradores de Brusque e das cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades externas neste Dia de Finados, as condições meteorológicas esperadas.

A previsão indica um padrão predominantemente instável; diante disso, é prudente estar atento, especialmente para práticas externas de média a longa duração.

Isso porque a umidade marítima continuará a exercer influência sobre a região neste sábado, resultando em variações de nuvens.

Essa situação sinaliza limitar as aberturas mais prolongadas de sol, embora bons momentos de melhora também estejam previstos ao longo do período.

Quanto às temperaturas, os picos máximos dependerão da quantidade de exposição solar; se o sol aparecer por intervalos mais longos, é provável que as temperaturas alcancem entre 27°C e 28°C.

Caso a nebulosidade predomine, os valores prometem, então, ficar abaixo dessa faixa.

O tempo no domingo

Ao olharmos para o domingo, não há alterações significativas na previsão do tempo.

Isso significa que o sistema de umidade proveniente do mar continuará a influenciar a região de Brusque, resultando em variação de nuvens e mantendo a possibilidade de chuvas ocasionais.

As temperaturas, esperadas para o domingo, serão semelhantes às deste sábado, variando entre 25°C e 28°C, dependendo novamente da quantidade de nuvens.

Monitoramento

Esta é a previsão atual, ressaltando que os modelos meteorológicos estão sempre sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

Continuaremos a monitorar a situação e recomendamos que todos acompanhem a previsão a curto prazo sempre que possível.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora o monitoramento das condições climáticas então observadas na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, especificadas para cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, conforme indicado nas áreas em azul.

Fotos dos leitores

Concluindo a pauta, convidamos você a apreciar as belíssimas fotos então enviadas pelos nossos leitores, cada uma imortalizando a essência única do amanhecer deste sábado.

Essas imagens não são apenas registros visuais, mas verdadeiras janelas para a atmosfera e o encanto de cada lugar mencionado.

Permita-se inspirar e emocionar com cada detalhe capturado e desfrute dessa experiência visual inesquecível.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

