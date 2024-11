Veículo de trabalho é destruído por incêndio em Gaspar

Um veículo de trabalho modelo Fiat Fiorino com placas Mercosul foi completamente destruído por um incêndio na tarde desta sexta-feira, 1º, em Gaspar. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h, na rua Selma Zimmermann, no bairro Bela Vista.

De acordo com os bombeiros, o condutor relatou que o veículo começou a falhar até o motor parar, momento em que ele percebeu fumaça saindo do compartimento do motor.

Então, o motorista solicitou auxílio de pessoas que estavam no local e acionou a emergência. Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam tomado o veículo por completo.

Os bombeiros utilizaram cerca de 700 litros de água para extinguir o fogo. Apesar da perda material, não houve vítimas no incidente.

Confira fotos da ocorrência:

