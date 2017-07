A quinta-feira,27, novamente registrou temperaturas típicas da primavera no Vale do Itajaí, nos passando a impressão de que setembro já chegou. Após uma madrugada até fazendo certo “friozinho”, mínimas oscilando valores entre 10ºC e 14ºC na nossa região, o tempo seco e ensolarado predominou ao longo de todo o dia e com isso, o aquecimento foi sentido pelos brusquenses na parte da tarde, quando tivemos 25,7ºC de pico máximo, observado por minha estação fixada no Bairro Centro.

Praticamente com o mesmo valor extremo, apenas com um décimo a mais, tivemos Guabiruba, que por sinal, ficou com a temperatura mais alta do Vale do Itajaí: 25,8ºC, verificado no Bairro Aymoré.

Abaixo segue a relação contendo valores extremos ocorridos no dia de hoje em mais cidades aqui de nossa região, neste trabalho elaborado pelo amigo Carlos Grothoff:

Uma pequena mudança

Com dados extraídos junto a Bianca Souza, técnica em meteorologia, a semana vai terminar com a presença do sol em todas as regiões do nosso estado. No entanto, nessa sexta-feira vamos ter mais nuvens entre a madrugada e o turno da manhã devido a umidade vinda do mar. Desta forma, também deverá aumentar a quantidade e intensidade dos nevoeiros no Norte, Vale do Itajaí e parte da Grande Florianópolis e Serra. As temperaturas do amanhecer ficam parecidas com as dos últimos dias, ou seja, frio mais nas áreas de Planalto ficando as demais regiões com temperaturas amenas.

Fim de semana

Bianca nos adianta ainda, que no fim de semana o sol novamente aparece em todas as regiões de SC. As nuvens ainda vão aparecer com pontos de nevoeiros entre as noites e as manhãs, especialmente do Planalto ao Litoral. Se o tempo não muda, as temperaturas também não. A previsão é que no amanhecer elas tragam frio mais no Planalto ficando amenas nas outras áreas. Durante as tardes, elas sobem para a época do ano sendo que o domingo deverá ser mais quente que o sábado na maior parte das cidades. (Por Bianca Souza, técnica em meteorologia)