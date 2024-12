Conheça os ganhadores da promoção Compre em Botuverá 2024

A manhã deste sábado, 21 de dezembro, foi movimentada com o sorteio da promoção de Natal “Compre em Botuverá”. Realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) em parceria com o Núcleo de Botuverá da entidade, a campanha reuniu consumidores e lojistas para o sorteio na praça central da cidade.

Quase 100 mil cupons foram distribuídos pelos quatro estabelecimentos comerciais que participaram da promoção no município: Mercado Lageado, Loja Evs Pedrini, Auto Posto Botuverá e Paloschi Mat. Móveis.

A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos participantes, os clientes receberam um cupom para participar do sorteio de Natal e concorrer a: um vale-compras no valor de R$ 1 mil; dois vale-compras no valor de R$ 500, e mais cinco vale-compras no valor de R$ 250.

Confira os ganhadores

– Vale-compras de R$ 1 mil

Celia Maria G. Nicoletti – Supermercado Lageado

– Vales-compra de R$ 500

Jéssica Bueno – Paloschi Mat. Móveis

Cilmara Ap. Zanca – EVS Pedrini

– Vales-compra de R$ 250

Pitanga – Auto Posto Botuverá

Shaiani C. Graf – Paloschi Mat. Móveis

Aldinha Perazza – Paloschi Mat. Móveis

Cesar L. Paloschi – Paloschi Mat. Móveis

Cristiano L. Maestri – Paloschi Mat. Móveis

Ganhadores

Celia Maria G. Nicoletti, que comprou no Mercado Lageado, foi a ganhadora do vale-compras de R$ 1 mil. Os dois vale-compras de R$ 500 foram para Jéssica Bueno e Cilmara Zanca. Assim que soube do resultado, Jéssica foi até a praça para comemorar sua premiação. Esta foi a primeira vez que ela participou do sorteio da CDL e foi contemplada.

“Estou muito feliz. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e a CDL também. Agora pretendo participar sempre”, diz.

Já os cinco vale-compras de R$ 250 saíram para Pitanga; Shaiani Graf; Aldinha Perazza; Cesar Paloschi e Cristiano Maestri.

Valorização do comércio local

O gestor executivo da CDL Brusque, Luiz Gustavo Boscariol, comemora o sucesso da promoção e a grande adesão dos consumidores. “É uma satisfação poder finalizar o ano de 2024 com esse grande evento em Botuverá, em parceria com o Sicoob. Tivemos quatro estabelecimentos participantes que foram fundamentais para que essa promoção acontecesse. A participação da população foi muito boa e para o ano que vem, acreditamos que será ainda maior. A CDL está satisfeita com o resultado e já prospectando novos eventos e promoções para 2025”.

O coordenador do Núcleo de Botuverá, Daniel Dognini Martins, destaca que cada vez mais os clientes buscam participar das campanhas, dando a preferência para os estabelecimentos participantes. “Percebemos que os clientes chegam perguntando se o estabelecimento participa da promoção, como faz para ganhar um cupom e com isso, vemos que estamos no caminho certo. Ainda são poucos participantes, mas as portas estão sempre abertas para quem quiser fazer parte do núcleo. Estamos conseguindo bons resultados e, com certeza, vale a pena”.

Ele ressalta que as promoções e eventos realizados em parceria entre a CDL Brusque e o Núcleo de Botuverá tem o objetivo de desenvolver o comércio local.

“Botuverá tem um potencial enorme, sabemos da renda que circula na cidade. Quando podemos proporcionar a melhor oferta para os clientes, sabemos que o dinheiro será gasto na cidade. Assim, nosso comércio será cada vez mais valorizado”.

Proprietário da loja EVS Pedrini, Vinicius Pedrini acompanhou o sorteio e destacou a importância do associativismo para o fortalecimento do comércio no município. “É essencial a presença do núcleo na cidade. O comércio precisa dessa união, é importante para o lojista e para o consumidor, que percebe as ações realizadas no município. Sempre participamos das promoções da CDL, e era uma reivindicação antiga do núcleo uma promoção exclusiva de Botuverá, com grande adesão do consumidor desde a primeira edição”.

A gerente da agência do Sicoob de Dom Joaquim, Paula Goss também acompanhou o sorteio da promoção Compre em Botuverá e ressaltou a grande participação da população. “Agradeço a todos os consumidores de Botuverá que participaram da campanha. Estamos muito felizes com o sucesso de mais essa edição. Convido a todos os comerciantes da cidade para a partir de 2025 participarem do núcleo e juntos fazermos ainda mais a diferença na cidade”.

A promoção “Compre em Botuverá” foi uma realização da CDL Brusque e do Núcleo de Botuverá da entidade, com apoio da Sicoob.

