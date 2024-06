Corpo de homem em situação de rua é encontrado em rodoviária de Tijucas

Um homem em situação de rua foi encontrado morto na rodoviária de Tijucas na madrugada deste sábado, 22. Uma perfuração no tórax foi encontrada e a suspeita é homicídio.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Jacob Lameo Tavares, por volta das 3h20. O homem, em situação de rua, foi encontrado já sem vida no chão com sangue na boca.

Uma unidade de saúde foi até o local e constatou o óbito. A suspeita inicial era mal súbito, já que o corpo não tinha sinais aparentes de violência.

No entanto, com a chegada da Polícia Civil e a Polícia Científica foi possível identificar uma perfuração no tórax, possivelmente de um disparo de arma de fogo.

A vítima também andava com usuários de drogas da cidade, segundo testemunhas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

