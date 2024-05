Corpos de homem e mulher são encontrados em dias diferentes na mesma casa em Itaiópolis

No domingo, 19, a Polícia Civil de Mafra foi chamada para atender uma ocorrência em que o corpo de Ângela Maria Kazmierczak Partala foi encontrado em uma casa em Itaiópolis. No dia seguinte, segunda-feira, 20, a polícia foi novamente chamada ao mesmo local e encontrou outro corpo, desta vez, de Gerônimo Kosmala.

Conforme o delegado Eduardo Borges, o homem que acionou a polícia no domingo virou a vítima do dia seguinte. A circunstância e causa das mortes ainda não foram esclarecidas, pois não havia sinais de violência nos corpos que justificassem as mortes. A suspeite é de que eles eram um casal.

A Polícia Civil informou que está esperando os resultados dos exames toxicológicos para definir a linha de investigação.

