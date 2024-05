Reunião para discutir reforço no apoio ao Conselho de Segurança é realizada na Prefeitura de Brusque

Na quarta-feira, 22, a Prefeitura de Brusque realizou uma reunião estratégica com o objetivo de fortalecer o Conselho de Segurança (Conseg) da cidade.

Estiveram presentes além do prefeito André Vechi, o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente coronel Pedro Machado Júnior, o agente de Polícia Civil Luiz Kammers, secretários e servidores municipais, além de representantes da entidade.

A pauta principal foi a discussão sobre o apoio que a administração municipal pretende oferecer para intensificar as ações do conselho e ampliar sua atuação.

O comandante do 18º BPM, que apresentou um panorama atual das atividades do Conseg, destacou a importância do programa educacional desenvolvido anualmente, que envolve a distribuição de cartilhas informativas para crianças das redes pública e privada de ensino.

No entanto, ele informou que, devido ao ano eleitoral, a produção das cartilhas será suspensa em 2024, com previsão de retomada em 2025.

Durante a reunião, o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, levantou a necessidade de uma campanha de divulgação para atrair mais voluntários para o Conseg, enfatizando a importância de esclarecer o papel desses voluntários no fortalecimento da segurança comunitária.

“É fundamental que a população compreenda como pode contribuir de forma voluntária com o Conselho de Segurança. Isso fortalece nossa rede de proteção e engajamento social”, afirmou José Henrique.

Em resposta, o secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior, garantiu que a Secretaria de Comunicação (Secom) está à disposição para promover a divulgação institucional do Conseg.

“Vamos trabalhar em conjunto para aumentar a visibilidade do conselho e atrair novos voluntários. A comunicação institucional é sempre uma ferramenta poderosa para mobilizar a comunidade e reforçar a segurança pública”, ressaltou.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, também participou das discussões, destacando a importância de integrar as ações do Conseg às atividades escolares.

O prefeito André Vechi encerrou a reunião reafirmando o compromisso da administração municipal com a segurança pública e com o fortalecimento do Conseg.

“Estamos prontos para apoiar todas as iniciativas que contribuam para a segurança e o bem-estar da nossa população. O Conseg é um parceiro fundamental nessa missão, e juntos vamos construir uma Brusque ainda mais segura e participativa”, conclui.

