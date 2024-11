Corrida Rústica: evento realizado pela PM acontece em dezembro, em Brusque; veja como participar

No dia 7 de dezembro irá acontecer a 6ª Corrida Rústica, realizada pela Polícia Militar de Brusque. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 15 anos do 18° Batalhão de Polícia Militar de Brusque.

O percurso tem largada na rua Dorval Luz nº 90 Bairro Santa Terezinha, Brusque, em frente ao quartel da Polícia Militar. Haverá provas de 5 e 10 quilômetros para militares e civis, e prova exclusiva para militares fardados de 5 km.

Cãominhada

Haverá também uma Cãominhada de 2 km, sem fins competitivos, organizado em conjunto com a Acapra. A programação obedecerá aos seguintes horários:

Largada da Cãominhada: 19h

Largada das Provas: 19h45min

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 30 de novembro, ou até que o limite técnico seja atingido, sendo 800 vagas para as modalidades de corrida e 200 vagas para a Cãominhada. Para se inscrever, clique aqui.

Os participantes da prova para militares fardados deverão utilizar coturno, calça terbrim e camiseta da Instituição ou da Corrida, sem cobertura de cabeça.

O uso de coturno cano curto/borzeguim não será permitido, a fim de garantir equidade na competição entre os militares.

Premiação

Premiação da corrida 5k

Classificação geral civis 5k (masculino e feminino):

1º colocado – troféu

2° colocado – troféu

3° colocado – troféu

4° colocado – troféu

5° colocado – troféu

Classificação geral militar fardado 5k (masculino e feminino):

1º colocado – troféu

2° colocado – troféu

3° colocado – troféu

4° colocado – troféu

5° colocado – troféu

Classificação da corrida 5k civis por faixa etária (masculino e feminino)

*Haverá classificação dos 3 primeiros por faixa etária nesta categoria

Faixa 1: 14 a 19 anos – troféu

Faixa 2: 20 a 29 anos- troféu

Faixa 3: 30 a 39 anos- troféu

Faixa 4: 40 a 49 anos- troféu

Faixa 5: 50 a 59 anos- troféu

Faixa 6: 60 a 69 anos – troféu

Faixa 6: Acima 70 anos – troféu

10K Corrida

Classificação geral civis 10k (masculino e feminino)

1º colocado – troféu

2° colocado – troféu

3° colocado – troféu

4° colocado – troféu

5° colocado –troféu

Classificação da corrida 10k civis por faixa etária (masculino e feminino):

*Haverá classificação dos 3 primeiros por faixa etária nesta categoria

Faixa 1: 15 a 19 anos – troféu

Faixa 2: 20 a 29 anos – troféu

Faixa 3: 30 a 39 anos – troféu

Faixa 4: 40 a 49 anos – troféu

Faixa 5: 50 a 59 anos – troféu

Faixa 6: 60 a 69 anos – troféu

Faixa 6: Acima 70 anos – troféu

Leia também:

1. Mais de quatro mil unidades consumidoras de Brusque estão sem energia nesta terça-feira

2. Tempo não deve se firmar em Brusque tão cedo; veja a previsão até sexta-feira

3. Motorista é preso por tráfico de drogas no Santa Terezinha, em Brusque

4. Professora de Ensino Superior de Brusque fala sobre o orgulho de ensinar e formar futuros profissionais

5. Brusque trabalha para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina em 2027



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: