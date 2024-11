Criminosos rendem gerente de banco em casa e o levam para abrir cofre em cidade do Alto Vale

A manhã desta segunda-feira, 4, foi de terror para o gerente do Banco do Brasil em Santa Terezinha, cidade de pouco mais de 8 mil habitantes que fica no limite entre as regiões do Vale do Itajaí e o Planalto Norte. Por volta de 8h30, ele foi capturado na sua própria casa por criminosos fortemente armados.

Um dos criminosos manteve a família do gerente em cárcere. A esposa e o filho ficaram na residência sob controle do criminoso. Enquanto isso, os demais levaram o gerente até o banco para que ele pudesse abrir o cofre. Na agência, eles também renderam o vigilante que estava prestes a começar seu turno.

Com os homens rendidos, eles fizeram o gerente abrir o cofre da agência e o limparam. Todo o dinheiro foi levado, e eles ainda fugiram no carro particular do profissional do banco. O gerente e o vigilante ficaram presos dentro do banheiro até serem libertados pela esposa do homem, que foi liberada pelo criminoso em sua casa.

Os valores levados não foram divulgados. Todo o efetivo da Polícia Militar da cidade e da região foi mobilizado, incluindo BOPE, mas ainda não houve prisões. As buscas continuam por toda a região.

