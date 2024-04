Criança de 2 anos fica presa em ralo de piscina em Bombinhas

Uma criança de 2 anos ficou presa dentro do ralo de uma piscina durante a manhã deste domingo, 31, em Bombinhas, no Vale do Itajaí. As equipes foram acionadas por volta de 11h20.

De acordo com o relatório dos socorristas, a criança ficou presa no reservatório externo do skimmer, que seria um tipo de ralo. Ela não sofreu afogamento. Entretanto, o local possuia pouco espaço para o resgate.

Para o resgate, foi necessário quebrar o piso e também retirar parte do skimmer. Após isso, a criança foi deixada ao cuidado dos pais.

