O sábado,12, amanheceu com a presença de muitas nuvens pelos céus de Brusque juntamente com chuva, condição esta que predominou ao longo de todo o dia de hoje.

As temperaturas ficaram bem parecidas com as observadas no dia de ontem, ou seja, amenas, com picos máximos ficando abaixo dos 20ºC em nosso município. O vento que sopra de Sudeste traz a umidade do oceano para nossa região, mantendo o tempo instável, que por sinal deverá se estender para o domingo.

Além da umidade que avança do mar teremos amanhã a passagem de uma frente fria, sistema de chuva, por Santa Catarina, nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia. Por isso, há previsão de precipitação em todas as regiões ao longo do dia. No Oeste do estado, a chuva já deve ocorrer ao longo da manhã, se estendendo para as demais regiões, que inclui Brusque, entre a tarde e a noite de domingo. Pode chover forte com temporais, com chance maior no Oeste onde as instabilidades chegam primeiro.

Temperaturas extremas deste sábado em Brusque e Guabiruba:

17,1ºC com 19,9ºC /Bairro Centro/Brusque

16,6ºC com 19,8ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

16,4ºC com 19,7ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

16,3ºC com 19,4ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

14,1ºC com 16,4ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

(Dados de minhas estações)

Pelo Vale do Itajaí tivemos os seguintes picos: