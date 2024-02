Defesa Civil e Epagri atualizam informações e riscos sobre tempestade Akará em SC

A Marinha do Brasil classificou nesta segunda-feira, 19, a depressão subtropical como Tempestade Tropical Akará, após se intensificar e ganhar características tropicais. Desta forma, não deve virar furacão. O sistema se encontra em alto mar, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não deve se aproximar da costa. O sistema havia sido identificado pela Marinha na última sexta-feira, 16, na costa do estado do Rio de Janeiro.

Nos próximos dias, conforme se desloca para a região Sul, Akará perderá força gradualmente devido à temperatura da água, que se encontra mais baixa em relação à costa do Sudeste, onde o sistema se originou.

“A tempestade está em alto mar na altura do Litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e não oferece perigo aos catarinenses e nem aos gaúchos porque a tempestade está muito afastada da costa, mais de 200 km, e deve perder força gradativamente. A condição para virar um furacão é muito pequena, mas estamos monitorando o fenômeno”, informou o meteorologista da Epagri/Ciram Marcelo Martins.

Trajetória e impactos

A atualização das previsões segue indicando que este ciclone se desloca em direção ao sul, com seu centro posicionado distante, em alto mar. Além disso, o impacto mais significativo é esperado também em alto mar, onde há expectativa de ondas entre três e quatro metros (m) de altura, aumentando o risco para navegação e pesca.

Nas proximidades do litoral catarinense não há influência do ciclone e a ondulação permanece com direção sudeste e variando entre 1,5 m e 2 m. Nestas mesmas regiões, os ventos sopram com intensidade moderada, com valores médios entre 20 km/h e 30 km/h, e rajadas de até 50 km/h, não havendo riscos para ocorrências.

O sistema está sendo monitorado, e as previsões podem sofrer alterações, portanto, é de extrema importância o acompanhamento diário das atualizações das previsões, notas, Avisos e Alertas emitidos pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC), Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), e pelos órgãos oficiais de Meteorologia e Oceanografia, como o Instituto Nacional de Meteorologia e a Marinha do Brasil.

