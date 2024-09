Dia D Ecoponto recolhe 1,9 tonelada de lixo eletrônico, pilhas e baterias em Brusque

Na última terça-feira, 24, aconteceu mais uma edição do Dia D – Ecoponto, no estacionamento do Sesc. A ação é promovida pelo Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), em parceria com a Fundema e o Sesc e, nesta edição, recolheu 1,9 toneladas de pilhas, baterias e lixo eletrônico.

Durante todo o dia a população pôde fazer o descarte de diversos materiais que não podem ser depositados no lixo comum. Também foram recolhidas 1.405 lâmpadas, 32 esponjas e oito pneus.

“Cada edição do Dia D Ecoponto tem sido um sucesso. É uma ação já consolidada no município. As pessoas têm tido cada vez mais consciência da importância em descartar corretamente o lixo eletrônico e demais resíduos que recolhemos na ação. E é perceptível que a população tem guardado esse tipo de resíduo para descartá-lo corretamente”, afirmou a vice-coordenadora do Núcleo de Gestão Ambiental, Gabriela Lamim.

Ela também comenta que a data de realização da ação foi pensada para chamar ainda mais atenção para a importância de se preservar a natureza, pois esta é a Semana dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na prática.

“A edição foi estrategicamente agendada para ser feita na Semana da ODS, onde todos e principalmente os signatários do movimento, como é o caso da ACIBr, são convidados a realizarem ações relacionadas aos objetivos. Esse evento oferece uma oportunidade para que as pessoas se engajem ativamente na redução do desperdício e na separação correta dos resíduos, alinhando-se às ODS”, ressaltou Gabriela.

Eu Ajudo Na Lata

Além do lixo eletrônico, as pessoas também puderam contribuir com a campanha ‘Eu Ajudo na Lata’, realizada em parceria entre a Acibr e Unimed. A ação tem como objetivo juntar tampinhas de garrafas e lacres de latinhas que, posteriormente, serão vendidos, para a compra e doação de uma cadeira de rodas adaptada. Nesta edição foram arrecadados mais de 30kg em tampinhas e lacres.

“Além do lado sustentável, o Ecoponto também tem esse viés social, através do projeto Eu Ajudo Na Lata. Tivemos um número expressivo de lacres arrecadados nesta edição e para nós, como Núcleo, é uma alegria poder contribuir para esse projeto tão importante, que destina cadeira de rodas a quem precisa”, pontuou Gabriela.

Parceria com a Fundema

A agente administrativa da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), Viviane Michele Lemes, ressalta que a ação é importante para a conscientização do descarte correto dos resíduos.

“A parceria da Fundema com o Núcleo de Gestão Ambiental da ACIBr no Dia D Ecoponto é muito importante. Pois, além de destinar o lixo para o descarte correto, também conscientiza a população para isto. É possível notar, a cada edição, que as pessoas estão guardando esse tipo de resíduo para descartar no evento, o que é muito positivo”, afirmou Viviane.

Ela ainda ressalta que a partir desta edição, as lâmpadas não possuem mais o valor simbólico para descarte, a partir de 20 unidades, como nas anteriores. “Um fator importante a partir desta edição é a adesão do município ao programa “Penso, logo destino” do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Então, agora não há uma quantidade máxima de lâmpada. Antes, a partir de 20 unidades era cobrado o valor simbólico de R$ 1 por lâmpada, agora com o programa não há mais esse custo”, finalizou.

