Dia Internacional da Mulher: Sintrivest promove evento em homenagem à data em Brusque; veja como participar

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Sintrivest) convida associados e associadas para participar do evento comemorativo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento está marcado para o dia 16 de março, às 14. no auditório do Sintrivest.

A presidente do Sintrivest, Marli Leandro, destaca a importância histórica da data, lembrando as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos.

“O 8 de março não é apenas uma data, mas sim um marco na história das mulheres ao redor do mundo. É o dia em que relembramos as bravas mulheres que lutaram por direitos básicos, como igualdade salarial, jornada de trabalho justa e acesso à educação. É essencial honrarmos essa história e continuarmos a lutar por igualdade e justiça para todas”, afirma.

Além da homenagem à história das mulheres, o evento contará com a participação da renomada cientista social, socióloga política e educadora sexual, Teresinha Cardoso, que abordará o tema ‘Ser mulher é um ato de coragem, mas sobretudo de amor’.

Vagas

Haverá também sorteio de brindes e um delicioso café, proporcionando momentos de descontração e integração entre os participantes.

A entrada é gratuita para associados, porém, as vagas são limitadas. Para garantir seu lugar, faça sua inscrição ligando para 3351-1373.

Leia também:



1. Inverno de 2024 será rigoroso em SC com La Ninã? Meteorologista avalia

2. Motociclista morre após acidente com ônibus em Blumenau

3. Reforma da escola João Boos esbarra em novo entrave após governo do estado lançar licitação

4. Troca de sala e problemas estruturais: Feliciano Pires é alvo de reclamações da comunidade escolar em Brusque

5. Feijoada do Heinig: veja os horários, local e como garantir ingressos da 15ª edição do evento em Brusque

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: