Discussão termina com mulher esfaqueada pelo enteado em Itapema

Uma mulher, de 55 anos, foi esfaqueada pelo próprio enteado, de 26 anos, em Itapema, no Litoral de Santa Catarina. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio, por volta das 8h, na estrada Geral Sertão do Trombudo, no bairro Sertão do Trombudo.

A vítima ficou ferida após ser atingida por diversos golpes de faca. Ela foi conduzida ao hospital em estado crítico, devido à grande perda de sangue.

O homem, que conforme a PM tem diversas passagens policiais, relatou que discutiu com a madrasta. Após a discussão, os dois começaram a brigar fisicamente.

O enteado foi detido e conduzido à delegacia de Polícia Civil. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório da PM.

