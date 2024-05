Divulgado horário e local de velório de ex-prefeito de Botuverá

A família de Zenor Sgrott, ex-prefeito de Botuverá, que faleceu aos 84 anos nesta sexta-feira, 10, divulgou o horário do velório e o local de sepultamento do ex-chefe do Executivo municipal.

O filho, Edson Viki, informou que o velório será realizado no salão da igreja matriz de Botuverá, a partir das 19h desta sexta. Já o sepultamento ocorre no sábado, 11, em horário ainda indefinido, no Cemitério do Centro de Botuverá.

Zenor deixa cinco filhos, dez netos e sete bisnetos. Ele era natural de Nova Trento e morava no Centro de Botuverá.

