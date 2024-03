O clima de verão promete ser o grande regente das condições meteorológicas neste domingo, 10, em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Segundo as projeções de Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, o sol deve se fazer presente entre nuvens, principalmente durante a manhã e parte da tarde, elevando as temperaturas para além dos 30° em diversos pontos monitorados.

Coutinho divulgou um boletim detalhado sobre o tema em questão, que foi generosamente compartilhado com a nossa coluna.

Todos os aspectos pertinentes estão inclusos na nota emitida por ele, que então apresentamos a seguir.

O tempo neste domingo

*Boletim: Climaterra >>

Para os residentes de Brusque ou de qualquer outra cidade do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre neste domingo, a previsão do tempo é favorável para a maior parte do dia.

De acordo com as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, são esperados períodos de sol na região, principalmente durante a manhã e parte da tarde.

Essa condição de verão tende a elevar as temperaturas, que então prometem ultrapassar facilmente os 30°.

Domingo e o risco de trovoadas

Embora não possamos descartar completamente a possibilidade de chuvas acompanhadas de trovoadas, é importante salientar que, se ocorrerem, é provável que afetem apenas áreas pontuais de Brusque e região.

Na prática, isso pode resultar em alguns bairros enfrentando inconvenientes, diante de outros próximos capazes de permanecer sem nenhuma precipitação até o final do dia.

Essa é uma característica típica do clima de verão, com suas variações esperadas para o período.

*Com informações: Climaterra

O domingo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, as ocorrências de chuvas observadas em pontos isolados durante esse intervalo, entre meia-noite e primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

