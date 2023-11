Duas apostas de Brusque são premiadas no concurso da Mega-Sena; confira os valores

Duas apostas de Brusque foram premiadas no concurso 2661 da Mega-Sena realizado na noite desta terça-feira, 28. O prêmio principal acumulou.

As apostas premiadas acertaram quatro números. Os locais da sorte foram as lotéricas Pé Quente e Zingara Loterias. As premiações foram de R$1.445,07 para cada jogador.

Confira a lista completa de ganhadores.

Os números sorteados na Mega foram: 35 – 38 – 30 – 41 – 56 – 06.

O próximo sorteio acontece na quinta-feira, 30. A estimativa do prêmio é de R$ 37 milhões.

