Duas pessoas ficam gravemente feridas após carro fugir da PRF na contramão na rodovia Antônio Heil

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um carro capotar na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, enquanto fugia da Polícia Rodoviária Federal na contramão.

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 1º. O veículo colidiu com um barranco na altura do quilômetro 6,600.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram encontrados aproximadamente 100 quilos de substância semelhante a maconha.

A ocorrência foi gerada às 10h e só foi encerrada durante a tarde, por volta das 13h50.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fato aconteceu no bairro Itaipava. O carro, Gol, com placas de Urussanga, era conduzido por um homem de 42 anos e tinha como passageira sua filha de 12 anos. Os dois ficaram com ferimentos graves e foram levados para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Ainda segundo o relatório da PMRv, sobre a dinâmica do caso, o motorista desobedeceu a ordem de parada da PRF e iniciou a fuga pela contramão da rodovia, percorrendo cerca de 6 km.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

