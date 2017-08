Temos uma quarta-feira,23, que está sob o efeito da umidade vinda do oceano, trazida pelo vento leste, deixando assim, grande parte do litoral de SC e regiões próximas com céu encoberto e chuva fraca ocasional.

Este sistema chuvoso pegou em cheio também Brusque, que por sinal amanheceu chuvoso, seguindo instável ao longo do dia. Como a chuva foi de leve intensidade, tivemos acumulados pouco significativos em nosso município e região, valores entre 2 mm a 6 mm.

Mas a pergunta que não quer calar feita por muitos brusquenses no dia de hoje: E essa “murrinha” de tempo, vai continuar?

Segundo o que nos informa a técnica em meteorologia, Bianca Souza, em parte sim, mas deve perder força, pois a umidade do mar irá seguir, porém, as instabilidades em níveis médios e altos da atmosfera diminuem. Diante disso, a quinta-feira deverá ter sol em todas as regiões do estado apesar de Brusque ainda ter o turno da manhã com muitas nuvens, mas praticamente sem instabilidade, conclui Bianca.

Abaixo trago os acumulados de precipitação desta quarta-feira, com dados extraídos a partir de minhas estações, até as 16h00min da tarde nos respectivos locais descritos em anexo: