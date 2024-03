Educação: prefeitura abre edital para cadastro reserva de professores de anos iniciais em Guabiruba; veja salários

A Secretaria de Educação de Guabiruba abriu edital para cadastro reserva de professores de anos iniciais. As inscrições já estão abertas e seguem até a próxima quarta-feira, 6 de março.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua José Dirschnabel, 67, 2º andar do Edifício Anna Clara. Atendimento das 08h30 às 11h30 e das 14h às 16h30.

A secretaria ressalta que no momento não há vagas abertas. Os candidatos do processo seletivo entrarão no cadastro reserva, ou seja, em fila de espera. O edital contempla o cargo de professor (anos iniciais, para 20 ou 40 horas).

Veja os salários:

Professor de anos iniciais

Habilitado: R$ 4.580,57 + 10 % Regência de Classe + Vale-alimentação

Não-habilitado: 4.122,51 + 10 % Regência de Classe + Vale-alimentação

Confira a documentação exigida no edital:

a) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação na modalidade

em que pretende atuar;

b) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura na modalidade em

que pretende atuar;

c) Comprovante de frequência de Curso de Licenciatura na modalidade em que

pretende atuar indicando a fase ou semestre em que se encontra o(a)

candidato(a) no curso de graduação que frequenta;.

d) Comprovação de tempo de serviço com atuação na função contemplada pelo

Edital (Cópia da CTPS, Portarias, Declarações, etc…); até 31 de dezembro de

2023

e) Declaração de Horas de Aperfeiçoamento e/ou Atualização na área de interesse

do candidato(a) – Ano Base: 2021 até dezembro de 2023.

f) Carteira de Identidade.

g) CPF.

h) Certidão de Nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 anos.

i) Título de Eleitor.

j) Comprovação de Vacinação Covid-19, conforme Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DSSC nº 79, de 18 de janeiro de 2022.

Mais informações sobre a documentação exigida ou requisitos podem ser consultados no site da prefeitura na aba Processos Seletivos – 2024

Para esclarecer dúvidas, o telefone da Secretaria de Educação é o 47 3308-3102. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h no Edifício Anna Clara, Rua José Dirschnabel, Centro.

