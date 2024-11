Emprego: Sine divulga lista com vagas disponíveis em Brusque

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque na manhã desta sexta-feira, 29. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro

Ajudante

Almoxarife

Analista de processo

Armador de ferros

Assistente

Atendente

Auxiliar

Carpinteiro

Ceramista

Colocação de placas automotivas

Conferente (supermercado)

Conferente

Consultor de vendas

Costureira

Cozinheira

Eletricista

Empacotador (supermercado)

Empregada doméstica

Enfestador

Especialista de laser

Estilista

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de loja Jr

Forneiro (pizzaria)

Frentista

Garçom

Inspetor de qualidade

Instalador de sistemas preventivos de incêndio

Lavador de automóveis

Leiturista

Mecânico

Meio oficial

Mestre de obras

Montador

Motorista

Movimentador de mercadoria

Oficial de manutenção

Operador

Pedreiro

Pizzaiolo

Promotor

Recepcionista secretária

Repositor

Revisora

Separador de material reciclável

Serralheiro

Servente

Serviços gerais

Soldador

Supervisora de limpeza/governanta

Supervisora de polo

Talhador

Tecelão de malhas (máquina circular)

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor

Leia também:

1. Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

2. É mala ou container?

3. Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

4. Grupamento da Polícia Militar de Guabiruba completa 30 anos neste mês; conheça sua história

5. Mulher fica gravemente ferida em acidente entre caminhões na rodovia Antônio Heil, atualiza PMRv



Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: