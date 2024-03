Encontro Nacional de Motos 2 Tempos reúne centenas de apaixonados pelo mundo das duas rodas, em Brusque

Neste sábado, 16, aconteceu o primeiro dia do Encontro Nacional de Motos 2 Tempos, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, reunindo centenas de apaixonados, de diversos estados, pelo mundo das duas rodas.

Foi essa paixão que levou o pai, Giovani Zarpelon, e o filho de cinco anos, Thomas Zarpelon, a saírem de Xangri-lá, cidade localizada no Rio Grande do Sul, para participarem do evento em Brusque. E, claro, cada um veio com a sua moto.

“Esta é a segunda vez que venho participar do Encontro Nacional de Motos e, dessa vez, trouxe toda a família junto pra acompanharem uma das minhas paixões”, disse Giovani.

Vale ressaltar que o pequeno Thomas só anda em ambiente controlado e com o pai próximo. “Conseguimos uma motinha pra ele, mas ele ainda está aprendendo a dirigir, por isso fico perto dele pra não se machucar”.

Moto 2 Tempos

Esta é a 10ª edição do evento, considerado o maior encontro de motos de dois tempos do Brasil. Foram realizadas disputas de velocidade, manobras e acrobacias, além de um espaço para alimentação e venda de produtos especializados para motos.

“Acho muito massa este encontro. Todo ano eu venho com a minha moto aqui rever os amigos, pois moro pertinho”, contou Lee Rib, que mora em Itajaí.

Encontro continua

A programação do Encontro Nacional de Motos 2 Tempos segue neste domingo, 17, no Pavilhão da Fenarreco, a partir das 7h.

Assim como neste sábado, o pátio será exclusivo para motos de dois tempos em. As motos de 4 tempos terão um espaço separado para circular. Os ingressos serão vendidos exclusivamente na bilheteria, no valor de R$ 40.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é que mais de 6 mil pessoas passem pelo local no fim de semana.

