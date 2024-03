Três ex-vereadores de Brusque vão tentar voltar à Câmara nas eleições de outubro pelo mesmo partido

A nominata de candidatos a vereador do PL para as eleições de outubro deve trazer três ex-parlamentares: Leonardo Schmitz, Paulo Sestrem e Sebastião Lima. Todos eles foram colegas de Legislativo entre 2017 e 2020, por partidos diferentes na época. Leonardo era do antigo Democratas, Sestrem estava filiado ao Republicanos e Lima já pertencia ao PL.

Recentemente, Schmitz deixou o PRD e Sestrem saiu do Podemos para se filiar ao PL do prefeito André Vechi. Nas eleições de 2020, Schmitz não conseguiu a reeleição à Câmara. Sestrem concorreu a prefeito e Lima foi candidato a vice na chapa do coronel Moacir Gomes Ribeiro (PL). Ambos foram derrotados na disputa em que o ex-prefeito Ari Vequi (MDB) venceu.

Sestrem assinou a ficha de filiação ao PL na quinta-feira, 14. “É um momento de união e espero contribuir muito com o PL colocando meu nome à disposição como pré-candidato a vereador”, disse o ex-parlamentar após o ato. Marcos Deichmann, também ex-vereador, deve concorrer pelo PRD, partido que, assim como o PL, pertence à base do governo Vechi e Deco.

