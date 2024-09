Equipes de campanha conhecem formato de debates entre candidatos a prefeito de Brusque e Guabiruba

Foram realizadas nesta terça-feira, 3, reuniões entre a equipe do jornal O Município e representantes dos candidatos a prefeito de Brusque e Guabiruba. Os encontros tiveram como objetivo definir as regras dos debates que serão realizados pelo jornal.

A reunião com representantes dos candidatos de Brusque ocorreu durante a manhã. O debate acontecerá no dia 3 de outubro, no estúdio do jornal O Município, sem presença de público. Além das regras, foram apresentados nas reuniões dinâmica e formato.

Bruno Cesar Lang representou André Vechi (PL); Cedenir Simon (PT) foi representado por Matheus Deichmann; e Carla Suelen Nagel representou Danilo Visconti (DC).

A campanha de João Martins (PSD) foi convidada, confirmou participação na reunião, mas não compareceu. As regras foram encaminhadas posteriormente, via WhatsApp, à campanha. A ausência na reunião significa que a campanha concorda com as definições.

Foi definida também a ordem de assento e fala dos candidatos. As cadeiras, numeradas de 1 a 4, serão ocupadas da seguinte forma: André Vechi, João Martins, Danilo Visconti e Cedenir Simon.

Já o debate com os candidatos à Prefeitura de Guabiruba acontecerá no dia 2 de outubro. Nilton Rogério Kohler representou Marquinho Habitzreuter (Podemos); Renata Ferreira (PL) foi representada por Waldemiro Dalbosco; e Edimar Marcos Albino representou Zirke (PP).

A ordem de assento e fala dos candidatos de Guabiruba, de 1 a 3, ficou da seguinte forma: Marquinho Habitzreuter, Zirke e Renata Ferreira. A ordem também foi definida por sorteio, realizado na frente dos representantes.

O jornal O Município também realizará o debate entre os candidatos a prefeito de Botuverá, que acontecerá em 1º de outubro. Reuniões com representantes dos candidatos Nene (MDB) e Victor (PP) ocorrerão nesta semana.

Todos os debates terão início às 19h30 e serão exibidos ao vivo em omunicipio.com.br, YouTube e Facebook do jornal.

Leia também:

1. Morador de Guabiruba resgata técnica antiga e reinventa vasos de cimento

2. Quarteto sertanejo Traia Véia fará show em Brusque em setembro; confira como garantir ingressos

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (02 a 03/09)

4. Motociclista é projetado contra carro após acidente no Primeiro de Maio, em Brusque

5. Prefeito de Criciúma é preso suspeito de integrar organização criminosa envolvida com serviço funerário

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: