Turma do Pagode fará show em Gaspar no feriado de 7 de setembro; saiba como adquirir ingressos

No feriado da independência, sábado, 7 de setembro, o popular grupo Turma do Pagode estará em Gaspar para fazer um show às 22h. Antes ainda, porém, a programação conta ainda com os grupos Pagode CDB, que se apresentará às 18h, seguido de Sem Abuso às 19h30.

Para fechar o evento, Everton Novaes sobe ao palco às 00h30, o DJ Gilson fará apresentações nos intervalos. O show ocorrerá na Arena Multiuso Prefeito Francisco Hostins, em Gaspar.

Os interessados já podem comprar ingressos pelo site Barbieri Shows e Eventos, até o dia do evento.

