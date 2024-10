“Espaço de Afirmação”: escola de Brusque realiza exposição que transforma palavras em arte e emoção

A E.E.F. José Vieira Côrte, localizada no Santa Luzia, em Brusque, realizou a abertura da exposição “Espaço de Afirmação”, idealizada pelo professor de artes Jonathan Schiessl e seus alunos do 9º ano. A instalação, que acontece a partir desta terça-feira, 8, até a manhã da sexta-feira, 11, tem como foco central o poder transformador das palavras de afirmação e sentimentos positivos.

Ao adentrar o espaço da exposição, os visitantes são recebidos por um ambiente ‘vibrante’, onde cada elemento artístico ‘é uma celebração das emoções humanas’. Segundo o professor, cores, formas e mensagens inspiradoras convidam todos a refletir sobre como palavras de apoio podem impactar nossas vidas e incentivar o amor-próprio, a empatia e a autoestima.

“Estamos trabalhando com os alunos para criar uma experiência interativa que não apenas valorize o aprendizado artístico, mas também promova um ambiente de apoio emocional. Os alunos, através de suas produções, têm a oportunidade de expressar sentimentos e reforçar a importância de um olhar mais gentil sobre si mesmos e os outros”, explica.

A exposição é uma oportunidade para os estudantes e membros da comunidade escolar vivenciarem, de maneira interna, a força das boas palavras. Com uma abordagem que mescla apreciação e interação, o projeto busca criar um espaço seguro para a troca de sentimentos e a construção de laços.

“Ela já é um sucesso entre os estudantes, que se mostram entusiasmados em compartilhar suas criações e interagir com as obras, criando um clima de união e apoio mútuo. Com certeza, essa exposição é um lembrete poderoso de que as palavras podem, de fato, ser a semente de grandes mudanças”, conclui Jonathan.

A visitação é destinada apenas à comunidade interna da escola.

