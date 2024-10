Parque Zoobotânico de Brusque apresenta programação especial de Dia das Crianças; confira as atrações

Neste sábado, 12, o Parque Zoobotânico de Brusque realizará um evento focado na diversão das crianças. Durante o dia, haverá espaços disponíveis para os pequenos se divertirem com atividades de pintura com tinta guache, pintura facial e quebra-cabeças de animais silvestres.

No período da manhã, as crianças vão participar do enriquecimento ambiental com o Salomão (Filhote de Lhama) e o manejo com Répteis na Figueira. Essa prática visa melhorar a qualidade de vida dos animais, estimulando seus comportamentos naturais e habilidades.

“Estamos preparando um dia bem especial para celebrar o dia das crianças. E nesse dia teremos diversas atividades ao longo do dia. E para deixar o dia ainda mais especial, as crianças irão participar do plantio de dois pau-brasil para contribuir para a preservação da natureza. Convidamos toda a comunidade para participar, fazer um piquenique em família e aproveitar esse dia que será super especial para as crianças. Não percam”, convida a diretora do Parque Zoobotânico.

Neste dia, a entrada será gratuita para as crianças até 10 anos, adultos pagam R$ 10, professores, estudantes têm direito a meia-entrada e melhor idade, acima de 60 anos estão isentos.

Programação do dia:

9h às 10h – Enriquecimento com Salomão (filhote de lhama);

10h às 11h – Manejo com Répteis na Figueira (tragam toalha para sentar);

14h às 15h – Enriquecimento com Benjamin (filhote de macaco-aranha);

15h às 16h – Manejo com Répteis na Figueira (tragam toalha para sentar).

