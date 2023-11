Estudante de São João Batista morre de meningite bacteriana

A Prefeitura de São João Batista manifestou pesar pelo falecimento de Carlos Daniel Monteiro Barbosa, de apenas 9 anos, ocorrido na noite da segunda-feira, 6, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Carlos faleceu por conta de uma meningite bacteriana.

Segundo a nota publicada pela prefeitura, ele era estudante do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Catarina Deschamps Steffen. Ele estava internado no hospital, mas acabou não resistindo.

“Nossa solidariedade aos pais, familiares, amigos e colegas enlutados pela irreparável perda”, publicou a prefeitura.

Leia também:



1. Torcedor apaixonado pelo Brusque pinta o próprio carro com as cores do time; conheça o fusca do Bruscão

2. Juiz que manteve prisão de assassino de vendedor de paçocas em Blumenau descarta tese de legítima defesa

3. Tempo: previsão a longo prazo não é boa para Brusque; entenda o motivo

4. VÍDEO – Caminhão adentra área de escape após falha nos freios na BR-376, entre SC e PR

5. Após interdição, processadora de resíduos no Limeira faz acordo com MP-SC e poderá voltar a funcionar

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: