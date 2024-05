Estudantes de Guabiruba farão intercâmbio na Alemanha

A Fundação Cultural de Guabiruba divulgou nesta sexta-feira, 3, a lista dos dois estudantes aprovados para participarem do Intercâmbio Cultural Brasil-Alemanha 2024. Nicoli Apolinário Pimentel e Matheus Lucas Pavesi viajam no dia 7 de julho para o país europeu.

Os estudantes ficarão por 12 dias na Alemanha, onde realizarão visitas técnicas e atividades culturais. A superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein, ressaltou o quanto o intercâmbio terá impacto na experiência acadêmica dos alunos.

“Desejamos aos classificados uma ótima experiência com o intercâmbio. Com certeza teremos impactos significativos na formação destes dois jovens de Guabiruba. Após a viagem, os dois estudantes realizarão a contrapartida em escolas públicas, disseminando todo o conhecimento adquirido na viagem”, pontua a gestora.

De acordo com o edital, eram duas vagas, sendo 01 menina e 01 menino, que seriam selecionadas por meio de prova escrita e oral. Caso o primeiro candidato desistir da participação no Intercâmbio Cultural, o próximo candidato poderá ser convocado, por ordem de classificação, e assim sucessivamente, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Os classificados deverão ter posse de seus passaportes pelo menos um mês antes da data da viagem para a Alemanha. A Fundação Cultural entrará em contato em breve para repassar as próximas informações do intercâmbio para os alunos, bem como reuniões com os responsáveis dos estudantes e envolvidos no projeto.

Leia também:

1. Após contrair dengue, guabirubense fica em quarto lugar em ultramaratona no Rio de Janeiro

2. Saiba como ajudar atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul em Brusque

3. Bombeiros atualizam informações sobre princípio de incêndio em loja do Centro de Brusque

4. VÍDEO – Foragido da justiça de Mato Grosso do Sul é preso em Brusque

5. O mistério do encolhimento dos bolos de aniversário

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: