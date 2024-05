Homem é condenado por atropelar e agredir outra pessoa, em Brusque

Um homem, identificado como Lucas Dittrich, foi condenado a 2 anos de reclusão e 1 mês de detenção, ambas inicialmente em regime aberto, por ter atropelado e agredido outro rapaz em 2022. A sentença saiu em julgamento realizado nesta sexta-feira, 5, no Fórum de Brusque.



De acordo com informações que constam no processo, no dia 21 de maio de 2022, o réu foi até a casa da ex-companheira para buscar a filha do casal. Porém, ele percebeu a presença de outro homem na residência e então começou a bater na janela do quarto da mulher.

Com ciúmes de uma possível relação entre o homem e a ex-companheira, Lucas perseguiu a vítima de carro causando um furo nos pneus do carro e forçando o homem que estava na casa a estacionar. Ao ver a vítima na calçada, Lucas Dittrich atingiu o homem com seu carro e depois ainda o agrediu fisicamente, causando graves lesões.

Para a justiça, o réu não teve a intenção de matar a vítima e, por isso, Lucas Dittrich foi condenado por lesão corporal gravíssima e ameaça. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade.

