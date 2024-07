Estudantes do Sesi de Brusque conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

Os alunos da escola Sesi de Brusque conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) na última sexta-feira, 12. A premiação aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Os estudantes são Bárbara Siegel Pedrini, com medalha de prata (etapa nacional) e ouro (etapa regional), Manuela Leandro Conceição e Artur Cabral e Silva, com medalhas de bronze (etapa nacional) e prata (etapa regional).

“Não esperava ganhar”

Os jovens, que já haviam vencido a etapa regional, competiram com milhares de alunos de todo o país nesta última etapa que envolveu o Brasil todo. O estudante Artur conta que a vitória foi recebida com uma feliz surpresa.

“Não esperava ganhar, foi muito bom poder participar e ainda receber esse reconhecimento”, completa ele.

Olimpíada

A Olimpíada é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Podem participar estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e do primeiro ao terceirão do Ensino Médio.

Conforme Louise Caetano, coordenadora de Educação Básica da escola Sesi de Brusque, a participação dos alunos nesses eventos é totalmente voluntária, mas incentivada pela instituição.

“É uma excelente maneira dos estudantes avaliarem seus conhecimentos e nivelarem como estão diante do cenário brasileiro. Esta, em especial, é uma Olimpíada renomada e aguardada ansiosamente pelos alunos”, completa ela.

Objetivo de identificar talentos

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, um dos objetivos da OBMEP é de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade.

Para Silvana Meneghini, gerente executiva regional do Sesi Senai, premiações e eventos como este são oportunidades para jovens estudantes demonstrarem suas habilidades, promoverem o intercâmbio de conhecimentos e se destacarem no cenário nacional.

“Sempre incentivamos os estudantes a participarem. Além de estimular o estudo da matemática, a Olimpíada também contribui para a formação de futuros profissionais e, quem sabe, a descoberta de novos talentos dentro das ciências exatas”, conclui.

