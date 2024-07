O inverno em Brusque deve entrar em uma nova fase com a chegada da segunda quinzena de julho, marcada por mudanças no padrão das chuvas, diante de uma diminuição dos volumes previstos.

Apesar dessas alterações, as baixas temperaturas seguem, porém, concentradas principalmente nas noites e madrugadas, enquanto os dias tendem a ser predominantemente mais agradáveis e secos.

Para explorar esse tema de forma detalhada e esclarecedora, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo. Confira a nota na íntegra logo após a foto a seguir.

Inverno mais seco à vista

Os moradores de Brusque, assim como das demais cidades no Vale do Itajaí, devem passar por uma nova etapa do inverno com a chegada da segunda quinzena de julho.

Boas notícias vêm acompanhadas da previsão de um clima mais seco ao longo da semana, mantendo, no entanto, um padrão de baixas temperaturas, especialmente concentradas nas noites e madrugadas.

Durante o dia, o frio úmido, que marcou grande parte da primeira metade do mês, dará lugar a um frio com características mais secas, já a partir desta quarta-feira.

Quanto às condições do tempo, as últimas atualizações dos modelos climáticos indicam uma situação mais favoráveis para atividades externas, seja para trabalho ou lazer.

Embora o risco de chuva seja praticamente nulo, seria imprudente afirmar que essa possibilidade está totalmente descartada.

Caso ocorra alguma precipitação, é provável que seja na forma de chuviscos ou garoa, com maiores chances durante o período noturno.

Portanto, esta nova fase do inverno promete trazer, pelo menos até o dia 23 deste mês, um clima mais seco, sob noites frias e dias mais agradáveis em Brusque e região.

*Com informações: Climaterra

O inverno na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta quarta-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva se mostraram apenas em forma de garoa, acumulando baixos volumes até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta quarta-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

