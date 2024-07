Homem procurado por não pagar pensão alimentícia no RS é preso em Brusque

Um homem de 32 anos procurado por não pagar pensão alimentícia no Rio Grande do Sul foi preso em Brusque na noite da terça-feira, 16. A prisão ocorreu por volta das 23h50, no bairro São Luiz.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe abordou o homem durante rondas de patrulhamento no bairro. Em consulta ao sistema, os policiais viram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Ele foi preso e conduzido até a Unidade Prisional Avançada de Brusque para os procedimentos.

