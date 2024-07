Veja as vagas de emprego disponíveis em Brusque; lista abrange todos os níveis de escolaridade

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque na manhã desta quarta-feira, 17. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Veja as vagas de emprego disponíveis em Brusque:

– Açougueiro

– Ajudante de carga e descarga

– Ajudante de eletricista

– Ajudante de estruturas metálicas

– Ajudante de obras

– Ajudante de pintor

– Ajudante geral

– Ajudante geral (deficiência)

– Almoxarife

– Analista de recursos humanos

– Analista de telecomunicações

– Apontador de obras

– Armazenista

– Armador

– Assistente administrativo

– Assistente de atendimento

– Assistente de departamento pessoal

– Assistente de infraestrutura

– Assistente de planejamento de obras

– Assistente de suporte técnico

– Assistente financeiro

– Atendente de cafeteria

– Atendente de fast food

– Atendente de lanchonete

– Atendente de loja

– Auxiliar administrativo

– Auxiliar de almoxarifado

– Auxiliar de conservação

– Auxiliar de cozinha

– Auxiliar de expedição

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de manutenção

– Auxiliar de mecânico diesel

– Auxiliar de produção

– Auxiliar de serviços gerais

– Auxiliar de vidro automotivo

– Auxiliar geral

– Auxiliar geral (deficiência)

– Balconista

– Barman

– Bombeiro hidráulico

– Caldeireiro

– Camareira

– Carpinteiro

– Chefe de cozinha

– Churrasqueiro

– Coletor de lixo

– Comprador

– Confeiteiro

– Consultor de vendas

– Controlador de acesso

– Copeiro

– Costureira

– Cozinheiro

– Eletricista

– Eletricista de manutenção

– Embalador

– Encarregado de obra

– Encarregado de produção

– Encanador

– Estoquista

– Ferreiro

– Ferramenteiro

– Fiscal de caixa

– Fresador

– Funileiro

– Garçom

– Instalador de rede de telecomunicações

– Instalador de sistemas de CFTV

– Instalador de vidros

– Jardineiro

– Lavador de automóveis

– Lavador de veículos

– Lavador de vidros

– Líder de limpeza

– Líder de produção

– Marceneiro

– Mecânico

– Mecânico automotivo

– Mecânico de empilhadeira

– Mecânico de manutenção

– Mecânico de refrigeração

– Mecânico diesel

– Montador

– Montador de andaimes

– Montador de estruturas metálicas

– Montador de móveis

– Motorista

– Motorista carreteiro

– Motorista de ônibus

– Motorista de utilitários

– Motorista entregador

– Motorista operador de guindaste

– Motorista operador de munk

– Motorista operador de trator

– Motorista de veículos leves

– Motorista de caminhão

– Motorista de ambulância

– Motorista de caminhão betoneira

– Motorista de caminhão munck

– Motorista de caminhão pipa

– Motorista de caminhão truck

– Operador de abastecimento de aeronaves

– Operador de caixa

– Operador de empilhadeira

– Operador de máquinas

– Operador de máquinas pesadas

– Operador de produção

– Operador de retroescavadeira

– Operador de rolo compactador

– Operador de telemarketing

– Operador de veículos leves

– Operador de guindaste

– Operador de escavadeira hidráulica

– Operador de mini escavadeira

– Operador de trator de esteira

– Operador de trator agrícola

– Operador de trator de pneus

– Pedreiro

– Pintor

– Pintor de obras

– Porteiro

– Recepcionista

– Recepcionista hospitalar

– Repositor

– Salgadeiro

– Serralheiro

– Servente

– Soldador

– Supervisor de produção

– Supervisor de manutenção

– Supervisor de limpeza

– Técnico de automação

– Técnico de edificações

– Técnico de enfermagem

– Técnico de informática

– Técnico de manutenção

– Técnico de refrigeração

– Técnico de segurança do trabalho

– Técnico eletricista

– Técnico em eletrotécnica

– Técnico em mecatrônica

– Técnico em mecânica

– Técnico em química

– Técnico em telecomunicações

– Técnico mecânico

– Técnico de infraestrutura

– Técnico de suporte

– Torneiro mecânico

– Trabalhador rural

– Tratador de animais

– Tratador de piscinas

– Tratorista

– Vendedor

– Zelador

