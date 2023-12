Família é resgatada pelos bombeiros após carro cair em ribanceira no Vale do Itajaí

Uma família foi resgatada pelos bombeiros após um carro cair em uma ribanceira na BR-282, em Alfredo Wagner, no Vale do Itajaí, na madrugada da quinta-feira, 14. Segundo os bombeiros, a queda foi de aproximadamente 15 metros.

Ainda segundo os bombeiros, o homem de 40 anos conduzia um Celta, com placas de Laguna. Ele informou aos socorristas que perdeu o controle do carro, saiu da pista e caiu na ribanceira.

Além dele, no carro também estava uma criança de 10 anos e uma mulher de 37. A criança foi retirada pelo porta-malas sem ferimentos.

Já a mulher estava com dor na região da lombar e estava no banco do carona. A via foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A mulher foi levada ao hospital de Bom Retiro para cuidados médicos. O local ficou aos cuidados da PRF.

