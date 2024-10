Fenarreco Love Story: audiopeça inspirada na “festa mais gostosa do Brasil” é lançada nesta sexta-feira

A audiopeça de ficção: Fenarreco Love Story, criada e dirigida pelo artista brusquense Everton Girardi, foi lançada nesta sexta-feira, 18. As sessões gratuitas ocorreram na sala de teatro da Fundação Cultural de Brusque, que estava ambientada a caráter para a ocasião. A ação é uma produção do Trama Grupo de Teatro.

Girardi é o narrador da audiopeça, que resgata passado, tradição, costumes, mas também contrasta a identidade oficial da festa, com a realidade sociocultural contemporânea que caracteriza e transforma a cidade.

Para emprestar voz e interpretação aos marrecos que protagonizam a audiopeça, Everton escalou cinco artistas da região: Antônia Garcia, Emiliano de Souza, Jeferson Luiz Dalmolin, Jenifer Schlindwein e Talita Garcia.

“O conflito da trama reflete as tensões reais que se estabelecem entre a tentativa de preservar a memória coletiva e a invasão de novas correntes de pensamento, trazidas tanto a partir das novas gerações quanto por imigrantes”, adianta o diretor. “Os marrecos iniciam o ensaio em coro, mas logo são tomados pela necessidade de expressar as próprias narrativas e pontos de vista”, acrescenta.

Contemplado pelo Prêmio Wilson Erasmo Quintino dos Santos, o projeto Fenarreco Love Story recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque e com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC) no ano de 2024.

Plataformas digitais e e-book

Após a estreia, a audiopeça será postada em plataformas digitais como Soundcloud e Spotify. Outra ação do projeto prevê a disponibilização de um livro digital (e-book) gratuito com o texto dramatúrgico de Fenarreco Love Story. Os links de acesso a cada material serão disponibilizados nos perfis do Trama (@tramagrupodeteatro) nas mídias sociais Instagram e Facebook.

Sinopse

Em uma cidade colonizada, um grupo de marrecos ensaia um espetáculo teatral sobre a Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco. A ordem é exaltar as tradições e a cultura alemãs ligadas àquela terra por seus primeiros imigrantes, mas não demora muito até que as tensões contemporâneas fazem eclodir um conflito sem precedentes.

No limite entre a cena e a história real da festa criada na cidade de Brusque, o elenco precisa definir quem conta a história de quem. Da antiga celebração comunitária ao marco dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, quem são os marrecos que vivem a festejar? Ou será que eles festejam para viver?

Ficha técnica

Direção, dramaturgia e concepção criativa: Everton Girardi.

Elenco: Antônia Garcia, Emiliano de Souza, Jeferson Luiz Dalmolin, Jenifer Schlindwein e Talita Garcia.

Trilha sonora original, sonoplastia e mixagem: João Minatti.

Masterização e finalização: Demis Assis Kohler.

Produção executiva e assessoria de imprensa: Talita Garcia.

Projeto gráfico e produção de conteúdos digitais: Eduarda Belém.

Produção: Trama Grupo de Teatro.

