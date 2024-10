Unidades Básicas de Saúde de Brusque estarão em funcionamento neste sábado em prol da campanha Outubro Rosa

No próximo sábado, 19, as Unidades Básicas de Saúde de Brusque estarão em funcionamento em prol da campanha Outubro Rosa. A campanha possui o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero.

Neste dia, as UBSs estarão mobilizadas para receber as mulheres de sua região voltadas a esta campanha, visto que, conforme pesquisas recentes apontam, é um dos tipos de câncer que mais acomete as mulheres nos últimos anos.

Além do incentivo aos cuidados referentes à saúde da mulher, como a coleta de preventivos, solicitação de mamografia, exames de mama, orientações para o autoexame de mama, orientações sobre a saúde sexual e reprodutiva, algumas unidades também se mobilizarão em ações para estimular o autocuidado.

Essas ações, segundo a prefeitura, buscam conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama, através de exames que identifiquem o problema de maneira prévia e terem a chance de um tratamento adequado evitando a evolução da doença.

A região Sul do país é uma das mais afetadas por estes tipos de câncer e campanhas de prevenção como esta se fazem ainda mais importantes.

“O Sul do Brasil é a segunda região do país com mais alto índice de casos e a mortalidade também é alta. Isso seria diferente se a gente conseguisse detectar precocemente tanto câncer de colo de útero quanto de mama”, afirmou a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

“Por isso fica o convite para todas as mulheres que constantemente cuidam de todas à sua volta, mas por vezes esquecem de si. Então mantenha seus exames em dia, acima de 25 anos, procure uma unidade básica de saúde para fazer o preventivo de colo de útero. E, acima de 50, então, o rastreio para a mamografia”, complementa a secretária.

Contudo, Thayse ressalta ainda que, além do componente genético, alguns bons hábitos podem ajudar a evitar estes tipos de câncer. “Lembrando que, no caso do câncer de mama, além do componente genético, os hábitos de vida também são fatores de risco”, lembrou.

“Então, procurem ter uma alimentação saudável, fazer atividades físicas, eliminar o tabagismo, o controle do peso também é importante e eliminar também o abuso de álcool. Para o câncer de colo de útero, a vacina do HPV ofertada na infância, junto com uma relação sexual protegida é a melhor forma de prevenção”, garantiu Thayse.

Todas as UBS, que já estão devidamente decoradas, estarão abertas neste sábado das 8h às 17h, sem fechar para o almoço. É aconselhável que todos procurem sua Unidade de Saúde e aproveite este dia tão importante que foi preparado com muito carinho pela Secretaria de Saúde.

