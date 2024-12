Saiba qual a programação de férias coletivas da Prefeitura de Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba informa que entrará de férias coletivas a partir de 23 de dezembro até 13 de janeiro. Desta forma, o expediente se encerra no dia 20 e inicia novamente em 14 de janeiro.

Os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. A Policlínica vai atender das 7h às 13h (dias úteis) para vacinação e atendimento médico, para renovação de receita, dor crônica, consultas de rotina, curativos, administração de medicamentos com receitas de médicos externos, suspeitas de Covid-19 e dengue.

No mesmo horário, atenderão também a farmácia, Vigilância Epidemiológica/Dengue e a Secretaria de Saúde no Setor de Regulação de Consultas, Exames e Cirurgias. Além disso, as viagens pré-agendadas acontecerão normalmente, com um motorista de sobreaviso para as altas médicas.

As Unidades Básicas de Saúde, Caps, Vigilância Sanitária e demais serviços administrativos da Secretaria de Saúde estarão em férias coletivas.

Hospital

Horário de Funcionamento: 06h às 00h, exceto nos seguintes dias:

24/12: Atendimento até as 18h;

25/12: Fechado;

31/12: Atendimento até as 18h;

01/01: Fechado

O atendimento retorna no dia 2 de janeiro, no horário normal

Serviços realizados

Atendimento médico para Urgência/Emergência;

Dor aguda;

Crise de vômito e diarreia;

Crise asmática;

Crise hipertensiva;

Administração de medicação prescrita pelo médico do Hospital de Guabiruba;

Suturas;

Testes rápidos (somente prescritos pelo médico do Hospital de Guabiruba);

Curativos (somente aos sábados e domingos, das 14h às 18h);

Testes de COVID serão realizados mediante solicitação médica no hospital e na policlínica.

Outros serviços

Na Guabiruba Saneamento, até dia 22 das 8h ao 12h e retornando dia 26 com horário normal, parando novamente dia 29 ao meio dia e retornando normalmente em 2 de janeiro de 2024 em horário normal. Os telefones de emergência são 0800 942 5571 ou WhatsApp (47) 99143 1297 (apenas mensagem de texto).

A Secretaria de Meio Ambiente enfatiza que denúncias relacionadas devem ser registradas na Ouvidoria Municipal. Para denúncias urgentes, com a Polícia Ambiental no telefone (47) 3221-7395. Demais dúvidas podem ser obtidas no WhatsApp da secretaria (47) 3308-3192.

A Secretaria de Assistência Social estará de plantão das 7h as 13h, não havendo expediente apenas no dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A coleta de lixo fica suspensa somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, sendo que os resíduos reciclados previstos para o dia 25 terão coleta antecipada em 24 de dezembro. Já a coleta do dia 1º janeiro será feita em 31 de dezembro.

