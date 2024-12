Ocupantes de moto com placa de Brusque morrem em acidente em São João Batista

Dois ocupantes de uma moto, com placa de Brusque, morreram após um acidente em São João Batista na madrugada desta quarta-feira, 18. A colisão aconteceu por volta de 4h20 na rodovia SC-410, no bairro Krequer. O motorista do carro, de 28 anos, estava embriagado e foi preso.

O acidente envolveu um Fiat Uno, de Nova Trento, e uma Honda NXR 160 Bros, de Brusque. O motociclista que faleceu tinha 29 anos e o passageiro, 24.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Uno transitava no sentido São João Batista-Nova Trento e foi atingido pela moto, que, pela dinâmica do ocorrido, invadiu a pista contrária.

O motorista estava com visível estado de embriaguez e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brusque. A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local.

