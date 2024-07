Festival de Som e Comida de Boteco: tudo que você precisa saber sobre o evento em Brusque

Nos dias 20 a 22 de setembro irá acontecer o Festival de Som e Comida de Boteco no pavilhão da Fenarreco. O evento reunirá gastronomia de boteco e cervejas artesanais, acompanhados por uma programação musical.

Restaurantes da região estarão reunidos para apresentar uma variedade de petiscos tradicionais de boteco.

Cada estabelecimento participante criará um prato exclusivo para o evento. culinária baiana, sushi, batata recheada, espetinhos e frios estarão no cardápio.

Bandas locais e regionais também irão se apresentar no pavilhão, trazendo uma variedade de estilos musicais que vão do rock ao samba.

As crianças também terão entretenimento no evento com parque de diversões com brinquedos mecânicos, show com os personagens da Disney além de espaço de recreação infantil.

Confira os destaques do evento:

Concurso de melhor petisco: Um grupo de jurados e o público elegerão o melhor petisco do festival

Workshops gastronômicos: chefs renomados darão dicas e técnicas para criar petiscos de boteco

Restaurante com buffet livre: opções tradicionais e pratos típicos alemães

Cervejas artesanais: cervejas de diversas cervejarias de Brusque e região

Praça gourmet: pratos de diversos segmentos gastronômicos, preparados por restaurantes de Brusque

Recreação infantil: área dedicada, com atividades recreativas e jogos

Parque de diversões e feira de exposições comerciais: diversão para toda a família e explore a feira de exposições comerciais.

