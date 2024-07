Guabiruba Saneamento realiza ampliação de rede na rua São Pedro e solicita colaboração dos moradores

A Guabiruba Saneamento iniciou na terça-feira, 16, obras de ampliação da rede de abastecimento de água na rua São Pedro, no sentido Holstein.

Os trabalhos vão até 5 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 19h30, e incluem a implantação e substituição da rede de distribuição, utilizando tubos de PEAD de 110 mm.

A nova rede será assentada em ambas as calçadas da via, com o objetivo de garantir menor transtorno e preservar o asfalto para futuras intervenções.

A extensão total da obra será de aproximadamente mil metros, começando em frente à Rieg Materiais de Construção e se estendendo até a rua Maria Carminatti.

Colaboração dos moradores

Para minimizar os inconvenientes, a Guabiruba Saneamento pede aos moradores que retirem seus veículos antes do início das obras, já que o acesso às residências será impedido em ambos os sentidos durante a escavação e a instalação da nova rede.

Para mais informações ou esclarecimentos, a empresa disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 942 5571 ou pelo WhatsApp (47) 99143-1297 (apenas mensagens de texto), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30.

“A Guabiruba Saneamento agradece a compreensão e colaboração de todos neste importante investimento no saneamento do município”, diz a empresa em nota.

Leia também:

1. Inverno sob nova etapa: veja o que muda em Brusque nesta quarta-feira

2. Motociclista é encaminhado ao hospital após bater na traseira de ônibus escolar em Brusque

3. ZAP Denúncia: Procon lança canal direto de denúncia via WhatsApp; saiba como funciona

4. Novo Plano Diretor estipula número máximo de pavimentos em construções de Brusque

5. Novo presidente do Rotary Club de Brusque é empossado



Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: