Filho de babá é preso suspeito de abusar criança de 6 anos em Jaraguá do Sul

Um homem de 19 anos foi preso por estupro de vulnerável na madrugada desta quinta-feira, 17, em Jaraguá do Sul. Ele é acusado de abusar sexualmente um menino de 6 anos. A mãe do suspeito era babá da criança.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h30, no bairro Ilha da Figueira. Policiais conversaram com a mãe da vítima, que relatou que trabalhava à noite e deixava seu filho sob os cuidados de uma colega de trabalho, que é mãe do autor do crime.

Ainda conforme a mãe da vítima, a criança informou que foi abusada pelo homem de 19 anos que era filho da babá. O homem teria tocado a genitália e passado o pênis em suas nádegas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis.

