Filho do zagueiro Wallace é relacionado pela primeira vez para jogo do Brusque

O zagueiro Lucas Reis, de 19 anos, foi relacionado pela primeira vez para uma partida profissional do Brusque. O jovem é filho do capitão e também zagueiro Wallace, de 36 anos.



Lucas estará à disposição do técnico Marcelo Cabo no confronto contra o América-MG, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Lucas chegou ao Brusque em 2022 e tem destaque nas categorias de base, passando pelo Sub-17 e Sub-20.

O pai de Lucas está no Departamento médico devido a uma luxação na clavícula e não poderá atuar no último jogo da temporada ao lado do filho.

Relembre: Zagueiro Wallace e filho que atua na base do Brusque treinam juntos pela primeira vez

A partida contra o América acontece neste domingo, 24, às 18h30.

Leia também os destaques da semana:

1. Fim da escala 6×1: veja opiniões de entidades de Brusque sobre PEC que propõe mudanças na jornada de trabalho

2. Procon-SC notifica a Yeesco, empresa líder de reclamações no ano

3. Escassez de mão de obra qualificada na indústria gera atrasos no setor em Brusque e região

4. Após cinco anos, novo padre é ordenado em Brusque

5. Acibr celebra 90 anos em jantar com homenagens a empresários e empresas que marcaram história

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: